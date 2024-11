Galaxy S25 Slim potrebbe essere l'asso nella manica di Samsung contro i prossimi iPhone

I nuovi dispositivi della serie Galaxy S25 dovrebbero arrivare non prima del prossimo anno, ma già li conosciamo a grandi linee grazie ai leak finora emersi in rete.

Come sarà Galaxy S25 Slim: cosa sappiamo

Nel corso degli ultimi anni abbiamo visto la serie Galaxy S consolidarsi sempre di più come i top di gamma assoluti di Samsung, assorbendo anche il fascino che in precedenza caratterizzava la serie Galaxy Note. Finora abbiamo sempre visto tre modelli formare la costituzione della serie di smartphone.

Questo potrebbe in qualche modo cambiare con Galaxy S25. Stando infatti agli ultimi rumor emersi in rete, Samsung potrebbe lanciare una versione Slim di Galaxy S25. Si tratterebbe di un modello indipendente dai tre previsti, il quale potrebbe differenziarsi in maniera rilevante dagli altri.

Secondo quanto emerso finora in rete, questo Galaxy S25 Slim dovebbe essere infatti sensibilmente più sottile degli altri modelli di Samsung. Gli stessi rumor indicano anche che potrebbe trattarsi di un dispositivo più semplice dal punto di vista hardware: con un display di diagonale pari a 6,55" e addirittura una singola fotocamera.