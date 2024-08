Galaxy S25 Ultra finalmente si fa vedere: Galaxy Note è ormai il passato

Quelle che sono trapelate online nelle ultime ore sono le prime immagini che ci mostrano in maniera chiara come sarà il nuovo Galaxy S25 Ultra, almeno dalla parte frontale .

Galaxy S25 Ultra somiglierà meno a suo nonno Galaxy Note

Il tempo passa ma gli utenti più affezionati ricorderanno ancora bene l'era dei Galaxy Note, i top di gamma di Samsung che venivano lanciati al fianco dei modelli Galaxy S e che si distinguevano per le generose dimensioni e prestazioni. Questi sono stati sostituiti dai modelli Ultra della serie Galaxy S, i quali hanno mostrato una certa somiglianza proprio con la filosofia Note.

Per Galaxy S25 Ultra questo aspetto sarà meno evidente, almeno in termini di design.

Le immagini che trovate nella galleria in basso, condivise nelle ultime ore dall'affidabile leaker Ice Universe, ci mostrano la parte frontale di Galaxy S25 Ultra.

Dalle immagini cogliamo subito una novità abbastanza marcata rispetto alle generazioni precedenti di Galaxy S Ultra. Vediamo infatti che lo schermo presenta dei bordi più arrotondati, allontanandosi quindi dal design particolarmente squadrato che ha da sempre caratterizzato la serie Galaxy Note, prima, e la serie Galaxy S Ultra, poi.

Non ci saranno comunque dei bordi particolarmente arrotondati in generale. I Pixel 9, per fare un esempio, presentano dei bordi più dolci. Guardando le immagini, possiamo accostare lo schermo di questo Galaxy S25 Ultra a quello di Galaxy Z Fold 6, il più recente smartphone pieghevole lanciato da Samsung.

Le immagini ci mostrano solo la parte anteriore di Galaxy S25 Ultra, anche perché, sempre stando ai più recenti rumor emersi online, quella posteriore sarebbe ancora da finalizzare.

Pertanto, dalle immagini non possiamo carpire molto altro, se non che il profilo posteriore sarà piatto e realizzato con un materiale lucido.

Il lancio della nuova serie Galaxy S25 di Samsung dovrebbe avvenire a inizio 2025, verso la fine di gennaio o al massimo per l'inizio di febbraio.