Nessun passo indietro, anzi: Galaxy S25 Ultra migliorerebbe il comparto fotografico

Pericolo scampato? Il dibattito sui prossimi Galaxy S25 entra nel vivo, e a stimolarlo uno "scontro" tra leaker riguardante il comparto fotografico del prossimo top della casa coreana (se state cercando i migliori telefoni Android per le fotografie , date un'occhiata alla nostra selezione!).

Due fotocamere verranno migliorate: zoom 3x e ultra grandangolo

Proprio stamattina, Ice Universe ha condiviso su Weibo un post in cui annuncia le novità attese sul prossimo Galaxy S25 Ultra, con un pizzico di polemica.

Innanzitutto, il leaker dichiara che le fotocamere saranno sempre quattro, come per il predecessore.

Le novità riguarderanno il sensore ultra grandangolare e lo zoom 3x, che, dopo "10.000 anni", dichiara ironicamente Ice Universe, verranno finalmente aggiornati con due sensori da 50 MP

In effetti è da Galaxy S21 Ultra che Samsung non mette mano a queste fotocamere. Lo zoom 3x con sensore da 50 MP consentirebbe a Samsung di utilizzare il pixel-binning, migliorando potenzialmente gli scatti 3x e ritratti in condizioni di scarsa illuminazione.

L'aumento del numero di megapixel sarebbe utile anche per lo zoom ibrido, migliorando la qualità dell'immagine tra 3x e 5x. Alcuni telefoni usano il teleobiettivo per gli scatti macro, quindi una 3x ad alta risoluzione con supporto macro potrebbe aumentare la versatilità e fornire scatti ravvicinati dettagliati.

Nel frattempo, una fotocamera ultrawide da 50 MP porterebbe Galaxy S25 Ultra in linea con le serie Google Pixel 8 Pro e Xiaomi 14, che utilizzano il pixel-binning per migliorare gli scatti in condizioni di scarsa illuminazione. Questo potrebbe anche teoricamente consentire la registrazione ultrawide 8K.