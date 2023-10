Galaxy SmartTag 2 ufficiali: Samsung questa volta ha fatto i compiti a casa

In Inglese c'è il detto "Third time's the charm", che in italiano si potrebbe tradurre con la terza volta è quella buona e si adatta a pennello ai nuovi Galaxy SmartTag 2, i nuovi smart tracker di Samsung (ecco come proteggersi dai tracker su Android).

Presentati oggi in una sorta di tardivo "One more thing" (ricordate? La famosa frase di Steve Jobs), i dispositivi sono stati separati dall'annuncio di ieri dei prodotti Galaxy FE in quanto non facenti parte di quella linea, ma sono nondimeno un lancio importante.

I Galaxy SmartTag 2 sembrano infatti risolvere gran parte dei difetti dei precedenti tracker dell'azienda. Finalmente combinano connettività Bluetooth e UWB (prima per avere l'UWB bisognava comprare la versione Plus), hanno il chip NFC per leggere un messaggio del proprietario, migliorano l'autonomia e, cosa non da poco, abbassano il prezzo.