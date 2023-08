I Galaxy SmartTag 2 appaiono su un negozio online, che ne rivela tutti i dettagli

L'informazione arriva da un rivenditore online inglese , quindi non è confermata, ma è in linea con gli ultimi rumor riguardanti gli attesi dispositivi di tracciamento del gigante coreano.

Ma torniamo al negozio che li ha già in listino. Secondo MobileFun (questo il nome dello store), i nuovi SmartTag saranno disponibili in due colorazioni, nero e bianco, a partire da ottobre.

Per quanto riguarda i prezzi, il sito mette in vendita confezioni singole da 42,99 sterline (50 euro al cambio), confezioni doppie da 69,99 sterline (82 euro, curiosamente in sconto da un prezzo di listino di 89,99 sterline, che è più del doppio della confezione singola quindi non avrebbe senso di esistere) e il pacco da quattro pezzi a 129,99 sterline (152 euro al cambio). I prezzi sembrano piuttosto in linea con quello che potremmo attenderci, considerando che gli attuali SmartTag+ sono venduti a 44,90 euro.