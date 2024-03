C'è un dettaglio che distingue Galaxy Tab S6 Lite (2024) dal predecessore

Manca ormai pochissimo al lancio del nuovo Galaxy Tab S6 Lite (2024) , e dai dettagli apparsi in rete i giorni scorsi non sembra particolarmente innovativo rispetto al modello precedente (cercate un'app per disegnare ? Ecco le migliori per dare sfogo alla vostra creatività).

Ecco il nuovo colore Mint

Il dispositivo, lanciato originariamente nel 2020 e aggiornato nel 2022, non cambia molto in termini di design e offre sempre il supporto alla S Pen, ma quest'anno Samsung, oltre a cambiare il chip , lancerà un nuovo colore .

Le immagini provengono dal leaker Sudhanshu Ambhore , che le ha pubblicate sul suo profilo X. Galaxy Tab S6 Lite (2024) sarà quindi disponibile in tre colori: Oxford Gray, Chiffon Pink e Mint . Mentre i primi due colori erano già disponibili per la versione 2022, l'opzione Mint è completamente nuova.

Le specifiche tecniche: cambia il processore

Per il resto, il design del tablet rimane lo stesso della versione 2022.

Anche le specifiche tecniche non cambiano molto. Il nuovo Galaxy Tab S6 Lite (2024) manterrà lo schermo LCD da 10,4 pollici con risoluzione di 2.000 x 1.200 pixel e una S Pen in colore abbinato in dotazione.

La novità maggiore sarà il chip Exynos 1280, un octa-core fino a 2,4 GHz, mentre la RAM sarà ferma a 4 GB e ci saranno due opzioni di memoria, da 64 e 128 GB espandibili tramite scheda microSD.

Il dispositivo verrà lanciato con One UI 6.1 basata su Android 14, e sarà disponibile in due varianti: solo Wi-Fi e 5G. Qui sotto potete vedere le specifiche complete.

Display : 10,4" LCD, risoluzione di 2.000 x 1.200 pixel

: 10,4" LCD, risoluzione di 2.000 x 1.200 pixel Processore : Exynos 1280, octa-core fino a 2,4 GHz, ARM Cortex-A78

: Exynos 1280, octa-core fino a 2,4 GHz, ARM Cortex-A78 RAM : 4 GB

: 4 GB Storage interno : 64 GB / 128 GB (non confermata)

: 64 GB / 128 GB (non confermata) Fotocamera posteriore : 8 megapixel

: 8 megapixel Fotocamera anteriore : 5 megapixel

: 5 megapixel Connettività: GPS, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, porta USB Type-C, jack 3,5 mm

GPS, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, porta USB Type-C, jack 3,5 mm Batteria: 7.040 mAh con ricarica da 15 W

Stando a recenti anticipazioni, Galaxy Tab S6 Lite (2024) avrà un prezzo di partenza in Europa di 429 € per la variante solo Wi-Fi da 64GB e arriverà fino a 519 € per la variante Wi-Fi + 5G da 128GB.