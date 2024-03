Galaxy Tab S6 Lite (2024) svelato: non aspettatevi rivoluzioni

Samsung non si ferma mai. Il colosso sudcoreano si rivela particolarmente attivo nel segmento smartphone (ecco i migliori smartphone Samsung del momento) e in quello dei tablet. Proprio in questo contesto sta per arrivare il nuovo Galaxy Tab S6 Lite (2024).

Prima che il lancio avvenga ufficialmente, abbiamo modo di vedere quali potrebbero essere le specifiche chiave del nuovo tablet di casa Samsung, in parallelo al suo design completo.