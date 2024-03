Non c'è due senza tre: arriva l'edizione 2024 di Galaxy Tab S6 Lite con una bella novità

A livello estetico arriva la nuova colorazione Mint , della quale avevamo avuto un'anteprima. Ma non finisce qui, perché la novità più interessante risiede nel processore , con Samsung che abbandona la serie Snapdragon di Qualcomm per integrare un processore Exynos prodotto in casa. Ma andiamo a vedere con ordine le specifiche tecniche ufficiali finora condivise da Samsung:

Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024): Caratteristiche Tecniche

Display : 10,4'' (2.000 x 1.200 pixel) LCD TFT

: 10,4'' (2.000 x 1.200 pixel) LCD TFT CPU : Exynos 1280, octa-core fino a 2,4 GHz, ARM Cortex-A78

: Exynos 1280, octa-core fino a 2,4 GHz, ARM Cortex-A78 RAM : 4 GB

: 4 GB Archiviazione : 64 / 128 GB espandibili con microSD fino a 1 TB

: 64 / 128 GB espandibili con microSD fino a 1 TB Fotocamera posteriore : 8 megapixel, registrazione video a risoluzione 1.920 x 1.080 pixel a 30 fps

: 8 megapixel, registrazione video a risoluzione 1.920 x 1.080 pixel a 30 fps Fotocamera frontale : 5 megapixel

: 5 megapixel Connettività : 802.11a/b/g/n/ac 2,4 GHz+5 GHz, VHT80 MIMO, Bluetooth 5.3, GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS, LTE, Wi-Fi Direct

: 802.11a/b/g/n/ac 2,4 GHz+5 GHz, VHT80 MIMO, Bluetooth 5.3, GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS, LTE, Wi-Fi Direct Porte : USB 2.0, jack per le cuffie

: USB 2.0, jack per le cuffie Batteria : 7.040 mAh

: 7.040 mAh Dimensioni : 244,5 x 154,3 x 7 mm

: 244,5 x 154,3 x 7 mm Peso : 467 grammi

: 467 grammi Sistema operativo: Android 14 con One UI 6.1

Uscita e Prezzo

Il nuovo Galaxy Tab S6 Lite (2024) è stato lanciato attualmente solo in Romania.

Le colorazioni disponibili sono Mint e Grigio, mentre il prezzo di lancio non è stato ancora comunicato. Non sappiamo se Samsung ha in programma di lanciarlo anche in Italia, torneremo ad aggiornarvi non appena ne sapremo di più.