Anche Galaxy Watch 6 riceverà Galaxy AI: le funzioni per la salute basate sull'IA

In tal senso, tra le funzioni IA dedicate alla salute, Samsung presenta My Vitality Score, che fornisce informazioni sulla salute personalizzate basate su molteplici fattori tra cui sonno, attività, frequenza cardiaca e variabilità della frequenza cardiaca, mentre Booster Card aiuterà a rendere ogni giorno più sano monitorando obiettivi predefiniti e fornendo informazioni utili. Queste funzionalità, come accennato all'inizio, verranno rilasciate su Galaxy Watch 6 - abbinato a Galaxy S24 - entro la fine dell'anno.

Inoltre, nello stand Samsung è presente la nuova serie di notebook Galaxy Book4, che verrà lanciata a livello globale oggi 26 febbraio. In particolare, le funzionalità di connettività sui dispositivi Galaxy dimostreranno come gli utenti possono aumentare la produttività senza soluzione di continuità, come il facile trasferimento di foto e video tra Galaxy S24, Galaxy Book4 e Galaxy Tab S9.





Infine, tramite l'ecosistema SmartThings, Samsung dimostrerà come la casa può essere trasformata in un luogo per una vita più sana. Ad esempio, sarà possibile controllare le luci per lo spegnimento/accensione automatico così da garantire un sonno più ottimale oppure sarà possibile impostare gli avvisi come promemoria per prendere la medicina.