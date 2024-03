Galaxy Watch 7 avrà la sorpresa che forse stavate aspettando

Non è mai troppo presto per parlare delle prossime novità di Samsung, uno degli attori maggiormente attivi in tanti settori del mercato tech. Nelle ultime ore sono emersi online i primi dettagli su Galaxy Watch 7.

Il nuovo smartwatch di casa Samsung è atteso non prima della prossima estate. Si tratta di una nuova famiglia di smartwatch in realtà, proprio come abbiamo visto per i precedenti modelli che hanno sposato la causa Wear OS con Google.