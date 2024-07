Samsung aggiorna i suoi Galaxy Watch e lancia il guanto di sfida ad Apple: ecco Watch7 e Galaxy Watch Ultra

Un Galaxy Unpacked incentrato non solo sulla generazione 2024 di smartphone pieghevoli . Ci sono anche tutti i nuovi dispositivi indossabili di Samsung, fra cui l'attesissimo Galaxy Ring . Al suo fianco ci sono anche i Galaxy Watch 7 e quello che possiamo definire senza troppi di giri di parole un guanto di sfida ad Apple. Stiamo parlando del Samsung Galaxy Watch Ultra , la risposta all'Apple Watch Ultra. In questo articolo ci concentreremo proprio sugli smartwatch di nuova generazione di Samsung, con focus su caratteristiche tecniche, punti di forza, prezzi e promo lancio.

Galaxy Watch 7 - Caratteristiche tecniche

Tra le funzioni smart, gli utenti possono rispondere ai messaggi in modo semplice grazie alla funzione Risposte suggerite, che propone le risposte più appropriate analizzando le conversazioni precedenti tramite Galaxy AI . Utilizzando il gesto Doppio avvicinamento dita, è possibile gestire facilmente sia il Galaxy Watch che uno smartphone Galaxy connesso, anche con le mani occupate. Inoltre, è possibile utilizzare Samsung Wallet per i pagamenti o l'accesso ai Digital ID, facilitando così ogni attività quotidiana.

Come di consueto, lo smartwatch Samsung è pensato per accompagnarci nella vita di tutti i giorni: ci sono routine di allenamento, sfide per confrontare prestazioni attuali e pregresse, monitoraggio attivo del cuore con rilevamento di ritmi cardiaci irregolari indicativi di fibrillazione atriale (AFib) con IHRN (Notifica battito cardiaco irregolare), ECG e pressione arteriosa e non solo.

Galaxy Watch Ultra - Caratteristiche tecniche

Il design è davvero peculiare, con una cassa quadrata e un display circolare che se non altro è diverso da quanto offerto dalla concorrenza.

Monitoraggio e hardware saranno pure in comune con Watch 7, ma il Galaxy Watch Ultra ha tante altre frecce al suo arco. La struttura è in titanio di grado 4, con resistenza all'acqua di 10 ATM. Lo smartwatch è stato testato per funzionare a una gamma quanto più ampia possibile di altitudini, da 500 metri sotto il livello del mare fino a 9.000 metri di altezza, in modo da tracciare esperienze sportive avanzate come nuoto nell'oceano e ciclismo in ambienti estremi.



Il tracking degli sport vanta anche allenamenti multi-disciplina, grazie al nuovo riquadro multi sport che mostra i dati di più attività contemporaneamente. Ci sono anche la nuova funzione Potenza di soglia funzionale (FTP) per il ciclismo e la Zona HR personalizzata per gli allenamenti intensivi ottimali.

Sulla cassa il Watch Ultra ha un pulsante rapido dedicato per avviare istantaneamente allenamenti o funzioni avanzati decise dall'utente stesso; non manca, vista la natura del prodotto, anche la Sirena di emergenza. Le watch face, sulla falsa riga di quanto visto nello smartwatch equivalente di Apple, passano alla Modalità notte per migliorare la leggibilità al buio. E l'autonomia? Fino a 48 ore nella modalità risparmio energetico allenamento o fino a 100 ore nella modalità Risparmio energetico.