Galaxy Watch FE è più vicino di quanto pensiate: dettagli su prezzo e lancio

Inoltre, trapelano importanti dettagli anche sul prezzo di lancio: come emerso in rete negli ultimi giorni, Galaxy Watch FE dovrebbe arrivare al prezzo di 199 euro . Sicuramente una cifra interessante se consideriamo lo stato attuale del mercato smartwatch.

Questo dovrebbe garantire più visibilità allo smartwatch, il quale altrimenti verrebbe eclissato in maniera rilevante dai nuovi smartwatch top di gamma di Samsung.

Dunque, Samsung punterebbe a lanciare in anticipo Galaxy Watch FE, una scelta che può avere la sua logica se pensiamo che Watch FE sarà sicuramente un gradino sotto in termini hardware, e probabilmente software, rispetto ai nuovi Galaxy Watch 7.

Il 24 giugno infatti è in anticipo di circa due settimane rispetto al 10 luglio, il giorno in cui Samsung dovrebbe tenere il prossimo evento ufficiale Unpacked . Durante tale evento verranno lanciati i nuovi pieghevoli , ma anche nuovi prodotti audio, e soprattutto i nuovi smartwatch di punta, i Galaxy Watch 7 .

Galaxy Watch FE will release June 24th

Un lancio a 199 euro consisterebbe in circa 100 euro in meno rispetto al prezzo di lancio dei Galaxy Watch 6 lo scorso anno. Un taglio importante del prezzo, a fronte ovviamente dei tagli sull'hardware che inevitabilmente vedremo.

Al momento Samsung deve ancora confermare il lancio di Watch FE per fine giugno. Seguiremo con attenzione la vicenda e torneremo ad aggiornarvi non appena ci saranno novità in merito.