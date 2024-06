Conosciamo Galaxy Watch FE: a cosa dovremo rinunciare per un prezzo più basso?

Samsung è un attore principale anche nel settore dei dispositivi indossabili, soprattutto con i suoi smartwatch con Wear OS . Sappiamo che quest'anno arriveranno i successori dei Galaxy Watch 6 (che vedete in copertina), in compagnia di un modello inedito .

Render e specifiche di Galaxy Watch FE

Nelle ultime ore sono emersi online interessanti dettagli sul dispositivo. Il leaker Sudhanshu Ambhore ha infatti condiviso su X quelli che sarebbero i primissimi render di Galaxy Watch FE, insieme a una carrellata di informazioni che dipingono la sua scheda tecnica.

Le immagini ci mostrano uno smartwatch complessivamente simile a Galaxy Watch 5 e Galaxy Watch 6, con cornici che però appaiono più larghe.

Il display è circolare, e probabilmente avrà la consueta ghiera virtuale per navigare nell'interfaccia utente. Vediamo due pulsanti fisici sul lato destro, dei quali quello più in alto è evidenziato da un anello in rosso.

Il cinturino appare robusto, in silicone, abbastanza simile a quelli che abbiamo visto sulle serie precedenti di Galaxy Watch. Le colorazioni si mostrano in tre varianti: nera con la cassa dello smartwatch in grigio scuro, azzurra con la ccasa in grigio chiaro e rosa con la cassa in avorio chiaro.

Andiamo quindi a vedere cosa aspettarci dalle specifiche tecniche:

Display : 1,2" Super AMOLED, 396 x 396 pixel

: 1,2" Super AMOLED, 396 x 396 pixel Processore : Exynos W920 Dual Core 1.18 GHz

: Exynos W920 Dual Core 1.18 GHz RAM : 1,5GB RAM

: 1,5GB RAM Storage interno : 16GB

: 16GB Sistema operativo : Wear OS con Samsung One UI Watch 5.0

: Wear OS con Samsung One UI Watch 5.0 Batteria : 247mAh, autonomia fino a 30 ore

: 247mAh, autonomia fino a 30 ore Ricarica : ricarica magnetica con caricatore in dotazione

: ricarica magnetica con caricatore in dotazione Certificazioni : resistente all'acqua fino a 50 metri

: resistente all'acqua fino a 50 metri Sensori: analisi dell'impedenza bioelettrica, sensore per l'attività cardiaca

Le specifiche che abbiamo appena visto dovrebbero riguarda la variante da 40 mm solo Bluetooth di Galaxy Watch FE.

Dovrebbe arrivare anche una variante più grande da 44 mm. Ci aspettiamo che Samsung proponga anche il modello con connettività LTE, anche se al momento non ne abbiamo conferma.

Per rispondere alla domanda che ci siamo fatti nel titolo, sicuramente Galaxy Watch FE dovrebbe presentare un display con bordi più grandi rispetto ai top di gamma Samsung. Altre rinunce potrebbero essere necessarie sul fronte dell'autonomia, e su quello degli aggiornamenti software.