Un assaggio del prezzo di Galaxy Watch Ultra, che si rivela amaro

Stiamo entrando nel mese più caldo dell'anno per Samsung , con l'azienda che si prepara a lanciare sul mercato le sue novità che riguardano il mondo smartwatch e non solo. A possiamo già avere un assaggio dei prezzi .

Galaxy Watch Ultra sarà un netto passo in avanti rispetto ai Galaxy Watch che abbiamo conosciuto finora, anche rispetto ai modelli Pro che sono arrivati con le precedenti generazioni di smartwatch Samsung. E questo viene confermato anche dall'ipotetico prezzo di lancio.

Secondo i rumor appena emersi online infatti, Galaxy Watch Ultra arriverà sul mercato a un prezzo che oscillerà tra 689 euro e 699 euro. Sì, avete capito bene. Il nuovo smartwatch performante di Samsung avrà un prezzo di lancio molto simile a quello degli smartphone di fascia alta.

Le cifre che sono appena trapelate riguarderebbero direttamente il mercato europeo, quindi è molto probabile che le vedremo anche per il mercato italiano. E se avevate intenzione di spendere meno per uno dei nuovi smartwatch Samsung, allora potrete consolarvi con Galaxy Watch 7.

Sempre secondo i rumor appena emersi online, Galaxy Watch 7 dovrebbe arrivare in Europa al prezzo di 319 euro per la variante Bluetooth da 40 mm e 349 euro per la variante Bluetooth da 44 mm. Per quanto riguarda Galaxy Buds 3 e Galaxy Buds 3 Pro, le nuove true wireless del colosso sudcoreano, ci si attende un prezzo rispettivamente di 229 e 319 euro.

Insomma, in generale vediamo un aumento trasversale dei prezzi dei nuovi dispositivi Samsung, qualcosa che sicuramente potevamo aspettarci. Ora siamo curiosi di vedere come Galaxy Watch Ultra intenderà essere all'altezza di questo importante prezzo al debutto.