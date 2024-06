Galaxy Watch Ultra e caricatore per Galaxy Ring: ecco i primi render

Tra pieghevoli, auricolari, nuovi Galaxy Watch e Galaxy Ring, il prossimo Galaxy Unpacked del 10 luglio si preannuncia veramente interessante, ma ormai grazie ai numerosi leak sappiamo praticamente tutto sui nuovi dispositivi di Samsung (a proposito, date un'occhiata alla nostra selezione dei migliori smartphone dell'azienda). Tra le informazioni non ancora trapelate mancavano i render di Galaxy Watch Ultra e del caricatore di Galaxy Ring, che ora sono apparse in rete grazie a Ice Universe e Tim Tom O e rivelano come Galaxy Watch Ultra sarà un degno rivale per Apple Watch Ultra, a iniziare dal tasto arancione!

Può esserci uno smartwatch "Ultra" senza tasto arancione?

Una delle caratteristiche più evidenti di Apple Watch Ultra è il suo tasto multifunzione arancione, e a quanto pare Samsung intende ribattere colpo su colpo al rivale della mela non solo per quanto riguarda le specifiche, ma anche per questa caratteristica. Tim Tom O ha pubblicato su X i primi render dell'attesissimo smartwatch per attività estreme, e come possiamo vedere si distingue a colpo d'occhio dal normale Galaxy Watch 7 (immagine di copertina) proprio per la corona arancione. Stando ai render, sarà in due colori, grigio scuro (titanio?) e bianco, e anche il cinturino sarà più sportivo rispetto a quello della versione standard.

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, sappiamo che avrà, ovviamente, una cassa in titanio (e non in alluminio) più grande (47 mm contro 44 e 40 mm), sarà dotato di una batteria più capiente e una capacità di resistere fino a 100 mt di profondità: Processore : chipset a 3 nm, 5 core

: chipset a 3 nm, 5 core Schermo : protezione Titanium grade 4, luminosità di picco da 3.000 nit

: protezione Titanium grade 4, luminosità di picco da 3.000 nit Certificazioni : MIL-STD-810H, IP68, resistenza all'immersione fino a 100 metri

: MIL-STD-810H, IP68, resistenza all'immersione fino a 100 metri Batteria : 590 mAh

: 590 mAh Storage interno : 32 GB

: 32 GB Connettività : Dual-Frequency GPS L1+L5, Bluetooth, LTE (opzionale)

: Dual-Frequency GPS L1+L5, Bluetooth, LTE (opzionale) Pulsanti : Home, scelta rapida e Back

: Home, scelta rapida e Back Varianti: 47 mm

Caricatore per Galaxy Ring: sarebbe il massimo se avesse la batteria

Per quanto riguarda Galaxy Ring, non avevamo ancora avuto una chiara indicazione di come sarebbe stata la base di ricarica, e ora, grazie a Ice Unicerse e Tim Tom O abbiamo modo di vederla per la prima volta. A quanto pare, Samsung adotterà una soluzione diversa da quella di Oura con il suo Oura Ring, con una vera e propria custodia chiusa che ricorda quella per gli auricolari (e di RingConn). La custodia, di plastica bianca, presenta il logo Samsung in rilievo sulla parte anteriore e una sezione rialzata al centro che mantiene l'anello in posizione e lo ricarica usando i pin che abbiamo visto si dalle prime immagini nel bordo interno.

Probabilmente per aiutare gli utenti a posizionare correttamente l'anello, ci sono anche due barre colorate, una sulla custodia e una sull'anello. Questa custodia sembra molto comoda, soprattutto se si sta viaggiando, e il tocco in più sarebbe se fosse dotata di batteria come quelle per gli auricolari, in modo da poter ricaricare l'anello (che ricordiamo dovrebbe avere un'autonomia fino a nove giorni) anche senza la possibilità di accedere a una presa elettrica.