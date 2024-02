Potrete usare il vostro Galaxy come webcam del PC: ecco i requisiti

Stiamo parlando della funzionalità trapelata a valle del lancio di Galaxy S24 , gli smartphone top di gamma del 2024 di Samsung. La possibilità di usare la fotocamera dei telefoni Galaxy come webcam del PC sarebbe ovviamente ristretta alla compatibilità con i Galaxy Book di Samsung.

Samsung sta per introdurre una funzionalità che ormai sembra un must-have tra i grandi produttori, visto che Apple l'ha già lanciata e Google l'ha fatto in beta. Parliamo della possibilità di usare la fotocamera dello smartphone come webcam per il proprio PC (ecco le migliori webcam del momento , se ne state cercando una).

La funzionalità baserebbe il suo funzionamento su Phone Link, l'app per Windows che dalle nostre parti conosciamo come Collegamento con il tuo telefono. Il suo fine è chiaramente migliorare la qualità degli streaming video, visto che le webcam attualmente integrate nei PC portatili non possono competere con gli apparati fotografici che troviamo negli smartphone.

Al momento Samsung non ha svelato particolari dettagli su come funzionerà la novità appena trapelata, se non qualche immagine mostrata allo scorso CES di Las Vegas che anticipava la funzionalità sui Galaxy Book 4.

Nelle ultime ore però sono emersi interessanti dettagli dalla versione sudcoreana del sito ufficiale Samsung, dove è stata pubblicata una pagina di supporto proprio alla funzionalità per usare la fotocamera dei Galaxy come webcam dei PC Galaxy Book. Tra i dettagli che ci interessano troviamo i requisiti per usarla. Riguardano ovviamente gli smartphone Galaxy e i PC Galaxy Book: