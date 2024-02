Ammirate Galaxy Z Flip 6 in tutta la sua bellezza: potreste vederlo dal vivo prima del previsto!

Galaxy Z Flip 6 sembra avere un design "telecomandato". Dopo aver visto ieri quelli che sono i primi, credibili render di Galaxy Z Fold 6, era infatti piuttosto prevedibile che la stessa sorte sarebbe toccata all'altro pieghevole di Samsung, e infatti oggi siamo qui a mostrarvi le prime immagini proprio di Flip 6.

La fonte è sempre la stessa: @OnLeaks, questa volta in collaborazione con smartprix, ma la sostanza non cambia: sono immagini CAD, quindi in parte ricostruite nei colori e nelle finiture. Questo per dire che il modello finale potrebbe presentare lievi differenze, anche perché non è detto sia la versione definitiva, ma più o meno è così che Galaxy Flip 6 dovrebbe essere.

Tecnicamente abbiamo un display interno da 6,7'' con fotocamera forata al centro, con cornici praticamente identiche al predecessore. Si vedono bene tutti gli elementi: dai tasti, alla porta USB-C, ai due microfoni, fino allo sportellino per la SIM e alle bande delle antenne.