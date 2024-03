Galaxy Z Flip 6 potrebbe avere qualcosa in comune con S24 Ultra, e un nuovo processore

Il leaker Tech_Reve avrebbe menzionato che Flip 6, proprio come Galaxy Z Fold 6 potrebbe arrivare sul mercato con una scocca realizzata in titanio. Sarebbe una novità importante per entrambi i pieghevoli di Samsung, proprio come è avvenuto qualche mese fa per Galaxy S24 Ultra.

Oltre ai rumor sulla presenza del titanio, arrivano novità che riguardano anche le specifiche tecniche: stando a quanto emerso nelle ultime ore, Flip 6 potrebbe arrivare in una variante con processore Exynos. Questa sarebbe una novità importante, visto che finora i modelli Galaxy Z Flip hanno sempre avuto un cuore Qualcomm Snapdragon.

Inoltre, il nuovo Flip 6 potrebbe arrivare anche in una variante con 12 GB di RAM, altra novità rispetto agli 8 GB che al massimo abbiamo visto sui suoi predecessori. Chiaramente, la disponibilità di queste varianti con processore Exynos e / o 12 GB di RAM dipenderà dalla regione di commercializzazione.

Infine, Flip 6 potrebbe migliorare rispetto al suo predecessore anche in termini di schermo esterno. Questo infatti potrebbe arrivare con un refresh rate massimo da 120 Hz, un consistente upgrade considerando che su Flip 5 aveva un refresh rate massimo di 60 Hz.

Il lancio del nuovo Galaxy Z Flip 6 dovrebbe avvenire la prossima estate, nella prima metà di luglio in base ai rumor finora emersi online. L'evento che ospiterà il lancio vedrà protagonista, oltre ai nuovi pieghevoli Samsung, anche il nuovo Galaxy Ring.