Galaxy Z Flip 6 ha una modalità Samsung DeX speciale

Il fratello minore della nuova famiglia di pieghevole sembrava non poter accedere alla modalità Samsung DeX, come il suo predecessore. Invece Samsung avrebbe introdotto una novità non particolarmente pubblicizzata al momento del lancio.

I nuovi pieghevoli di casa Samsung sono appena arrivati sul mercato, e già abbiamo avuto modo di vederli in anteprima. Ora torniamo a parlarne perché sono emersi interessanti dettagli su come la modalità Samsung DeX sarà disponibile su Galaxy Z Flip 6 .

Samsung DeX su Flip 6 è diversa da quella disponibile su Fold 6

Stando infatti a quanto riferito dagli utenti che hanno già per le mani il nuovo Galaxy Z Flip 6, Samsung avrebbe reso disponibile la possibilità di attivare Samsung Dex e accedervi anche dal pieghevole più piccolo della casa.

Prima di capire di cosa si tratta, è bene fare un piccolo riepilogo delle modalità DeX finora disponibili sui dispositivi Samsung. Finora infatti sono disponibili la New DeX e la Classic DeX, con la prima che è arrivata recentemente e che appare più ottimizzata per coloro che la usano collegando i dispositivi Samsung con uno schermo touch.

La modalità Classic DeX invece è la più longeva, quella che è essenzialmente ottimizzata per essere usata con mouse e tastiera. Probabilmente la modalità che farebbe comodo alla maggior parte di coloro che intendono usare il proprio dispositivo in modalità PC.

La disponibilità di queste due modalità è variabile in base alla tipologia di dispositivi Samsung. Sui tablet Samsung aggiornati alla One UI 6, ad esempio, la New DeX è la modalità predefinita. Anche se rimane la possibilità di tornare alla Classic. Su Fold 6 invece, troviamo disponibile la Classic DeX.

Su Flip 6 sembrava che nessuna delle due fosse disponibile, con la possibilità di effettuare lo streaming dello schermo collegando lo smartphone a un monitor esterno. In realtà, è possibile abilitare manualmente Samsung DeX anche su Flip 6, e la modalità disponibile è la New DeX.

Per abilitare Samsung DeX su Galaxy Z Flip 6 basterà infatti accedere alla sezione Sviluppatore dalle Impostazioni di sistema, e poi abilitare l'opzione Force desktop mode.

Successivamente, si dovrà collegare lo smartphone a un monitor esterno per vedere avviata la New DeX. Lo screenshot che trovate in basso ne prova la corretta esecuzione.

Al momento non è chiaro se Samsung stia testando questa Samsung DeX su Flip 6 per poi renderla disponibile come opzione nelle Impostazioni di sistema, se in futuro introdurrà la Classic DeX come su Fold 6, o se addirittura sceglierà di rimuovere del tutto Samsung DeX su Flip 6.