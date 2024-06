Galaxy Z Fold 6 avrà la "Bacchetta Magica", simile a una funzione di iPadOS 18

Ieri sera Apple ha presentato la prossima versione del suo sistema operativo per iPad, ovvero iPadOS 18. Si tratta di un software incentrato sull'IA e funzionalità interessanti, come Image Ward, inserita nella palette di strumenti di Apple Pencil e che permetterà agli utenti di generare immagini allo scopo di arricchire le proprie Note.

Anche Samsung, nella sua nuova One UI 6.1.1, avrebbe in mente di lanciare una funzionalità simile. Il noto tipster Ice Universe ha rivelato che Galaxy AI, su Galaxy Z Fold 6, sarà in grado di trasformare uno schizzo in un'immagine ben definita. Tutto ciò servirà agli utenti per conferire alle loro note un aspetto più professionale e ricco. Questa funzionalità, tra l'altro, potrebbe essere rilasciata anche sui dispositivi della serie Galaxy Tab, anche considerando la compatibilità con la S Pen.