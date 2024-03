Galaxy Z Fold 6 Ultra esiste, ma per noi potrebbe essere una chimera

I pieghevoli di Samsung hanno preso ormai piede in tutto il mondo, e sono sicuramente tra i migliori pieghevoli del momento . Nelle ultime ore sono trapelati nuovi dettagli per quanto riguarda Galaxy Z Fold 6 .

Il modello inedito del quale parliamo sarebbe Galaxy Z Fold 6 Ultra. Dal nome capiamo subito che dovrebbe trattarsi di un modello particolarmente performante in termini hardware, così come dovrebbe avere uno schermo di dimensioni considerevoli. Esattamente ciò a cui siamo abituati con i modelli Ultra delle generazioni di smartphone "classici" di Samsung.

Questo dispositivo sarebbe identificato al codice modello SM-F958. Peccato che, almeno stando a quanto trapelato finora, tale modello sarebbe in fase di sviluppo esclusivamente per il mercato sudcoreano.

Non vi sono evidenze di codici modello per Z Fold 6 Ultra destinati al mercato europeo o statunitense.

Questa ipotetica scelta di Samsung non ci stupirebbe. Si tratterebbe di una primissima volta di un pieghevole Ultra per la casa sudcoreana, e l'azienda potrebbe scegliere un lancio limitato al mercato casalingo, da sempre molto prospero per Samsung, per verificarne l'apprezzamento da parte del grande pubblico.

Non è nemmeno escluso il contrario, ovvero che in fase di sviluppo ci siano anche altre varianti di Fold 6 Ultra, destinate a mercati internazionali. Vi terremo ovviamente aggiornati sui prossimi sviluppi.