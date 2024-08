Partenza in salita per Galaxy Z Fold 6: primi numeri di mercato sottotono

Galaxy Z Fold 6 sta vendendo meno del suo predecessore

I numeri appena condivisi da Ice Universe sono abbastanza negativi considerando le aspettative che aveva Samsung per il suo nuovo pieghevole di punta.

Galaxy Z Fold 6 starebbe vendendo meno del suo predecessore, almeno considerando le prime settimane di presenza sul mercato. Secondo i numeri appena trapelati, Samsung avrebbe venduto circa 270.000 Galaxy Z Fold 6 a livello globale nelle prime due settimane sul mercato.

Una cifra deludente se si considera l'aspettativa di Samsung, e quanto ha venduto, più o meno nello stesso periodo di tempo, il predecessore Galaxy Z Fold 5 lo scorso anno.

Fold 5 infatti avrebbe venduto circa 300.000 unità lo scorso anno dopo le prime settimane sul mercato. E Samsung per quest'anno si aspettava un incremento di circa il 10% delle vendite del nuovo Fold 6, rispetto a quanto avvenuto per il modello precedente. Inoltre, il numero delle 300.000 unità di Fold 5 vendute lo scorso anno si riferiva al solo mercato sudcoreano.

Non possiamo avere conferme ufficiali su questi numeri, come quasi sempre accade. Ci possiamo affidare a quelle che sono delle stime. Delle stime che in ogni caso non sono rosee per Samsung, l'azienda che forse più di tutte ha investito sul segmento dei pieghevoli.

Sicuramente l'alto prezzo di lancio pesa in maniera consistente sul successo di Fold 6 sul mercato. In precedenza Samsung ha riferito che gran parte dei suoi acquirenti che optano per i pieghevoli sono utenti che già possiedono dei modelli precedenti di pieghevoli. Questo potrebbe non favorire una crescita immediata del suo mercato, soprattutto di anno in anno.

Una strategia che potrebbe sposare Samsung per risollevare il mercato del nuovo pieghevole è quella che prevede consistenti offerte per ridurre il prezzo sul mercato di Fold 6. Noi ovviamente monitoreremo i prossimi sviluppi, e nel frattempo vi suggeriamo di iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte per non perdervi le più invitanti.

