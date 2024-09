C'è un Galaxy Z Fold Special Edition tutto da scoprire: ecco le prime immagini

La nuova presunta edizione speciale del nuovo pieghevole di Samsung potrebbe anche essere molto limitata in termini di disponibilità. Ma andiamo a vedere in cosa differisce dalla versione che conosciamo.

Samsung ci ha abituato molto bene anche in tema di pieghevoli (ecco i migliori smartphone pieghevoli del momento). E dopo Galaxy Z Fold 6, che vedete in copertina, potrebbe arrivare un Galaxy Z Fold Special Edition . Sono appena trapelate le prime immagini .

Galaxy Z Fold Special Edition si gioca tutto sullo spessore?

Giusto qualche ora fa abbiamo visto Honor svelare il suo nuovo pieghevole, il Magic V3, presentato con l'evidente paragone con Z Fold 6 proprio in termini di spessore. Per il dispositivo di Honor infatti si parla di uno spessore di 9,2 mm da chiuso, praticamente pochissimo più di uno smartphone non pieghevole. Mentre Fold 6 presenta uno spessore di 12,1 mm da chiuso.

Il nuovo Galaxy Z Fold Special Edition potrebbe innovare proprio in questi termini. Il nuovo pieghevole di Samsung dovrebbe infatti avere uno spessore da chiuso pari a 10,6 mm da chiuso, e 4,9 mm aperto.

Dei numeri che sono consistentemente più vicini a quelli presentati dal pieghevole di Honor.

Oltre a questo aspetto, possiamo vedere la prima immagine trapelata di Galaxy Z Fold Special Edition. Vediamo un design leggermente rivisto rispetto a quello proposto da Fold 6. Il modulo fotografico infatti appare leggermente aggiornato: l'isola che accoglie i sensori è meno arrotondata, e sembra anche più spessa.

Posteriormente vediamo una cover in metallo spazzolato, dettaglio che contribuirà a rendere questo Galaxy Z Fold Special Edition più ricercato rispetto alla versione standard. Il pulsante laterale per l'accensione integrerà anche il sensore per le impronte digitali. Per quanto riguarda la parte frontale, non notiamo differenze rispetto a Fold 6.

Dal punto di vista delle caratteristiche tecniche non abbiamo particolari dettagli, ma non ci aspettiamo scostamenti rispetto alla scheda tecnica che abbiamo visto per Galaxy Z Fold 6.

In merito alla disponibilità e lancio ancora non sappiamo nulla di ufficiale da parte di Samsung.

Probabilmente si tratterà di un modello soggetto a disponibilità limitata. Chissà se arriverà anche in Europa. Torneremo ad aggiornarvi se dovessero emergere ulteriori dettagli in merito.