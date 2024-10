Se siete appassionati di gaming, pop e tech fate un salto a Bolzano questo weekend, c'è il Game Ground 2024

Dal 18 al 20 ottobre 2024, Bolzano diventerà il punto di riferimento per tutti gli appassionati di videogiochi , con la quarta edizione del Game Ground , un evento dedicato alla cultura videoludica . Durante questo weekend, la città sarà animata da mostre, panel, talk e tornei con la partecipazione di creator di fama internazionale e ospiti di spicco del settore. Una festa che coinvolgerà varie location della città, offrendo un'esperienza unica ai partecipanti, sia appassionati di gaming che neofiti. E ci sarà spazio anche per la cultura pop e la tecnologia !

Eventi clou di Game Ground 2024

Panel e talk dedicati ai professionisti del settore

Venerdì, ad esempio, si parlerà di Horizon Zero Dawn con Claudia Gibbardo di Guerrilla Games, mentre sabato ci sarà un panel su Fallout con la giornalista Lorena Rao e i creator Svet e Victorlaszlo88 .

Tornei e ospiti speciali

Per chi ama la competizione, ci saranno diversi tornei di videogiochi, anche basati su titoli rilasciati da poco.

Inoltre, il pubblico avrà la possibilità di incontrare celebrità del mondo videoludico come Favij e Sabaku No Maiku. Il festival sarà un'occasione unica per interagire con alcuni dei protagonisti più importanti del panorama italiano e internazionale del gaming.