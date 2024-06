Game Pass in regalo per chiunque, offre NVIDIA! 3 mesi di giochi gratis su PC, ma attenti al paletto

Un'occasione unica per chi vuole giocare gratis per tutta l'estate, senza spendere nemmeno un centesimo. NVIDIA vi regala un abbonamento gratuito per 3 mesi al servizio PC Game Pass, dandovi l'occasione di provare per lungo tempo la piattaforma di Microsoft e scoprire tutti i titoli del suo ampio catalogo.

La promozione sarà valida fino al 5 luglio 2024, ma i codici da riscattare sono in numero molto limitato. Non importa che abbiate un PC gaming con una GPU NVIDIA, il regalo è per chiunque, con un unico (importante) paletto da rispettare: per riscattare l'abbonamento in regalo dovete essere nuovi utenti del servizio Game Pass.

Vi ricordiamo, inoltre, che è possibile anche installare Game Pass su Steam Deck oppure sfruttarlo direttamente sul servizio streaming GeForce Now di NVIDIA. Date un'occhiata agli articoli linkati per scoprire come fare.