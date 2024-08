Garmin sta provando a migliorare Connect IQ Store , il suo app store di terze parti dedicato agli smartwatch . Le novità sono varie, tra cui la possibilità di effettuare acquisti tramite Garmin Pay e non solo. Scopriamo insieme tutte le modifiche lanciate dall'azienda.

Acquisti con Garmin Pay, nuovi quadranti e l’app GoPro

Fino ad ora non era previsto un modo semplice per acquistare le app su Connect IQ Store. Difatti, per i contenuti a pagamento occorreva uscire dallo store mentre ora sarà possibile sfruttare direttamente le carte aggiunte al wallet digitale Garmin Pay.

Un'altra novità sono le collaborazioni con marchi importanti per la realizzazione di nuovi quadranti a pagamento (si parte da 5,99 euro). In particolare, sono disponibili nuovi quadranti firmati da Disney a tema Marvel, Topolino e Star Wars. Contestualmente, sono stati aggiunti quadranti premium a cui prossimamente se ne aggiungeranno degli altri a firma di Porsche.

La novità più interessante, però, potrebbe essere un'altra, ovvero la disponibilità della nuova app GoPro Camera Control (al costo di 6,99 euro).

Tramite questo software, sarà possibile collegare una fotocamera GoPro al proprio smartwatch Garmin, così da avviare/stoppare registrazioni e scattare foto.

Infine, recentemente, sempre Garmin, ha ufficializzato la disponibilità di YouTube Music sul suo Connect IQ Store.