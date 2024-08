Garmin fenix 8 ed Enduro 3 ufficiali: gli smartwatch col chiodo fisso dello sport

Garmin fenix 8: Caratteristiche Tecniche

Garmin fenix 8 è il nuovo top di gamma per quanto riguarda gli smartwatch dell'azienda. Si tratta di un dispositivo estremamente sviluppato in termini di sensori hardware dedicati al rilevamento delle attività fisiche e dei parametri fisiologici.

Il display touchscreen è di tipo AMOLED, protetto da un vetro zaffiro Gorilla Glass, ed è disponibile anche il modello con display MIP con ricarica solare. Arriva in tre misure: quella da 43 mm, 47 mm, e 51 mm.

Il comparto batteria è particolarmente interessante, visto che il nuovo fenix 8 promette fino a 29 giorni in modalità smartwatch mentre la versione Solar con display always-on garantisce fino a 48 giorni di autonomia.

Particolare attenzione è posta ai materiali usati per la realizzazione, visto che lo smartwatch presenta viti in acciaio a vista su anse rivestite in metalli preziosi come il titanio o resistenti come l'acciaio. Troviamo l'incremento dell'impermeabilità che caratterizza sensori interni e pulsanti.

La lista delle attività sportive che possono essere monitorate è lunghissima. Di particolare interesse è la nuova funzione di assistenza all'immersione subacquea, fino a 40 metri di profondità, anche tramite l'utilizzo di bombole. Questa è in grado di fornire informazioni chiare e puntuali su profondità, velocità di discesa e tappe di desaturazione.

A livello di navigazione terrestre, troviamo l'integrazione delle mappe precaricate TopoActive, le quali forniscono pieno accesso all rete stradale e morfologia del territorio, anche in modalità offline.

Per le attività di corsa, troviamo la funzione Dynamic Round Trip, utile a coloro che intraprendono allenamenti senza conoscere il percorso. Questa è in grado di creare automaticamente dei circuiti ad anello della distanza e grado di difficoltà impostati, modificando istantaneamente il tragitto a seconda delle scelte del runner.

I sensori integrati nel nuovo fenix 8 permettono un monitoraggio continuo dei più classici parametri fisiologici, come la frequenza cardiaca. Ma è possibile monitorare anche altri parametri avanzati, quali l'Endurance Score, Hill Score, VO2 max, Training Status.

Tra le funzioni software, troviamo il supporto alle principali app di messaggistica per la ricezione delle notifiche, e a quelle di pagamento come Garmin Pay. Troviamo anche il supporto alle piattaforme di streaming musicale come Spotify, Deezer e Amazon Music.