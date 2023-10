Garmin presenta la nuova serie MARQ: carbonio e prestazioni d'élite

Il sensore che monitora l'attività cardiaca offre anche dati sulla VO2 . Il dispositivo ha 5 pulsanti fisici per interagire in maniera agile con l'interfaccia utente.

Si tratta di uno smartwatch particolarmente volto al monitoraggio delle attività sportive , anche in maniera avanzata. Troviamo la possibilità di visualizzare animazioni come guida agli allenamenti, e le funzioni PacePro , Garmin Coach e allenamenti giornalieri suggeriti.

L'azienda ha appena presentato una nuova serie di dispositivi , la quale si differenzia dai prodotti di Garmin ai quali siamo abituati. Stiamo parlando della nuova serie Garmin MARQ , degli smartwatch di gamma altissima realizzati in carbonio . Sono arrivati tre modelli diversi, andiamo a vederli insieme:

Garmin è un nome assolutamente in primo piano nel settore smartwatch , soprattutto quando si parla di dispositivi orientati al monitoraggio approfondito delle attività sportive e dei parametri di salute connessi ad esse.

Utilizzando la funzione PlaysLike Distance , i golfisti possono conoscere la distanza dalla buca Front-Middle-Back in base alle variazioni di quota e alle condizioni ambientali.

Troviamo infatti oltre 43.000 campi da golf precaricati, dislocati in tutto il mondo. La funzione Virtual Caddie fornisce ai giocatori suggerimenti sul ferro da utilizzare in base al vento, all'altitudine e ai dati del loro swing.

Dal nome capiamo che questo dispositivo è particolarmente indicato per chi pratica golf .

MARQ Commander – Carbon Edition

Si tratta di un dispositivo particolarmente avanzato, con un display che può essere letto anche di notte indossando occhiali per la visione notturna. La modalità Stealth mantiene l'orologio operativo, ma cessa di memorizzare e condividere la posizione GPS e disabilita la connettività e la comunicazione wireless.

Per le operazioni in volo è predisposto un pacchetto dedicato, composto dalle funzioni direct-to per navigare direttamente verso una posizione, un waypoint o un aeroporto vicino, oltre ai bollettini meteo NEXRAD, METAR e TAF.