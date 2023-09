Garmin tactix 7 ufficiale: lo smartwatch più completo, anche nei cieli

Garmin tactix 7: Caratteristiche Tecniche

Il nuovo dispositivo di casa Garmin presenta un interessante display AMOLED touchscreen da 1,4", dotato della funzionalità per la regolazione automatica della retroilluminazione in base alle condizioni ambientali. Troviamo anche una torcia LED da usare in condizioni di scarsa visibilità, con la possibilità di regolarne l'intensità.

Per il nuovo smartwatch Garmin c'è grande attenzione ai materiali: le protezioni dei pulsanti sono in titanio, mentre la cassa da 51 mm è realizzata in polimero rinforzato con finitura in titanio.

Il cinturino è in nylon QuickFit e pesa 96 grammi. La batteria promette un'autonomia fino a 31 giorni mentre il dispositivo è certificato per resistere fino a 10 atmosfere in acqua.

Il nuovo tactix 7 offre una grande varietà di funzioni per il monitoraggio delle attività sportive e della salute. Il sensore per l'attività cardiaca permette anche di monitorare la saturazione di ossigeno nel sangue. Troviamo il supporto a decine di profili sportivi, mentre sono presenti funzionalità Body Battery, Fitness Age e Morning Report.

Ultimo aspetto molto interessante del nuovo Garmin tactix 7 consiste nella funzione Direct-To: una grafica precisa coadiuvata da campi dati è in grado di orientare il volo verso l'aeroporto più vicino inserito nel database aeroportuale mondiale. Questa feature è disponibile per tutti i piloti civili e militari. Inoltre, c'è il supporto a previsioni meteorologiche, radar NEXRAD, METAR e TAF per monitorare venti, visibilità, pressione barometrica.

Una delle chicche è anche la funzione Jumpmaster, la quale può essere usata dai paracadutisti secondo tre tipi di salto: HAHO, HALO e statico.