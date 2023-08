Garmin Venu 3 ufficiale: lo sportwatch che rileva tutto, anche la pennica pomeridiana

Garmin Venu 3 e Venu 3S

Garmin Venu 3S - Immagini

Uscita e Prezzo

I nuovi Garmin Venu 3 e 3S sono già disponibili all'acquisto presso lo store ufficiale dell'azienda.

Per entrambi il prezzo corrisponde a 499,99 euro. La versione exclusive con cinturino in pelle montato e cinturino supplementare in silicone costa invece 549,99 euro.