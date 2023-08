Garmin Venu 3 e Venu 3S: design senza più segreti

Garmin è un nome assolutamente di rilievo nel settore smartwatch, nel quale negli anni ha costruito un'ottima reputazione pur non adottando mai Wear OS come sistema operativo.

E proprio da Garmin sono in arrivo delle interessanti novità, con i nuovi dispositivi della serie Venu in rampa di lancio. Stiamo parlando di Garmin Venu 3 e Venu 3S, la terza generazione dei dispositivi della famiglia Venu lanciata per la prima volta nel 2021.

Le immagini che trovate in basso ritraggono il look al completo di Garmin Venu 3, trapelato in anticipo rispetto al lancio ufficiale. Dai render osserviamo che lo smartwatch avrà una ghiera rotante sul display, simile a quanto fatto vedere dal suo predecessore. Arriverà nell'unica taglia da 45 mm e sarà disponibile nelle due colorazioni Slate e Passivated. Il cinturino sarà da 22 mm.