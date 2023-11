Gboard accoglierà una funzione dedicata alla scansione del testo

Interessante novità quella che prossimamente debutterà su Gboard per Android. In particolare, la tastiera di Google dovrebbe integrare una funzione dedicata alla scansione del testo attraverso la fotocamera. La novità è stata scovata nell'ultima versione beta dell'app – ovvero la 13.6 – e almeno per il momento non è disponibile per tutti gli utenti.

Per quanto riguarda il funzionamento, dopo aver premuto il pulsante dedicato, si aprirà la fotocamera che suggerirà all'utente di scattare una foto delle parole da coinvolgere nella scansione. Subito dopo, Gboard evidenzierà il testo riconosciuto e, tra l'altro, verrà concessa la possibilità di inserirlo all'interno della digitazione. Inoltre, lo strumento "Scan Text" rimarrà sullo schermo così da consentire di effettuare rapidamente un'altra selezione.