Gboard ha un nuovo metodo di scrittura, ma non per tutti

Conosciamo tutti l'impegno di Google nei confronti delle app e servizi che riguardano i dispositivi Android. E sappiamo che tra quelle più diffuse e curate c'è Gboard, la popolare tastiera virtuale di Google.

Nel corso degli ultimi anni Gboard ha ricevuto consistenti miglioramenti, sia in termini di funzionalità che in termini di aspetto grafico. Tra le funzionalità più interessanti di Gboard troviamo ad esempio la possibilità di personalizzarla in ogni dettaglio, qualcosa che anni fa era possibile solo con specifiche tastiere di terze parti.