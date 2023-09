Da Logitech nuovi microfoni e una luce per il salto di qualità decisivo al vostro streaming

Se amate trasmettere in streaming le vostre partite più frenetiche, avete bisogno di un'attrezzatura di qualità per quanto riguarda microfoni e luci, e Logitech ha appena lanciato dei dispositivi che potranno venire incontro alle vostre necessità (sapete come fare un podcast?).

Tre sono i nuovi prodotti presentati: due microfoni, Logitech G Yeti GX e Logitech G Yeti Orb, sviluppati insieme a Blue Microphone, e la nuova luce Logitech G Litra Beam LX. Tutti e tre presentano tecnologie come LightSync RGB, per un'immersione più profonda nel gioco, l'integrazione nel software GHUB di Logitech G, per effetti di illuminazione personalizzati, e l'aggiunta del supporto BlueVO!CE nei microfoni.

Andiamo a scoprire i nuovi prodotti, ricordandovi che Logitech ha effettuato un rebrand di Logitech G Litra Beam e Logitech G Compass Boom Arm, per allinearli al nuovo packaging di Logitech G.