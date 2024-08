Anche Geekbench si dedica all'intelligenza artificiale: ecco l'app di benchmark AI

L'intelligenza artificiale, ormai, fa quasi parte della nostra quotidianità. Anche per questo motivo, potrebbe risultare interessante scoprire quanto i dispositivi in nostro possesso siano efficienti nella gestione di attività basate sull'AI.

In tal senso, la popolare utility di benchmarking Geekbench ha implementato un nuovo strumento multipiattaforma che servirà proprio a valutare le prestazioni dei dispositivi in ambito AI. Si tratta di Geekbench AI, che analizza la CPU, GPU e NPU per determinare quanto siano in grado di gestire le applicazioni di apprendimento automatico.