Overwatch 2 e Diablo IV su GeForce Now, con una pioggia di altri giochi

GeForce Now, il servizio di giochi in streaming di NVIDIA, compie 4 anni, e per ribadire la sua supremazia annuncia una serie di 27 titoli in arrivo a breve nel suo sempre più folto catalogo.

Tra gli highlight spiccano senz'altro alcuni titoli Blizzard, ovvero Diablo IV e Overwatch 2, (tutti via Steam però, non tramite Battle.net). Inoltre quasi la metà dei nuovi giochi aggiunti questo mese son nuove uscite, tra le quali Skull and Bones, The Inquisitor, Nightingale, Myth of Empires e altri ancora. I titoli in arrivo questa settimana sono dunque i seguenti:

Bang-On Balls: Chronicles (Steam)

(Steam) Diablo IV (Steam)

(Steam) Overwatch 2 (Steam)

(Steam) RAGE (Steam)

(Steam) RAGE 2 (Steam, Epic Games Store, Xbox e disponibile su PC Game Pass)

Ma nel corso del mese di febbraio, che quest'anno durerà un giorno in più, arriveranno anche:

Stormgate (Demo su Steam, disponibile dal 5-12 febbraio durante il Steam Next Fest)

(Demo su Steam, disponibile dal 5-12 febbraio durante il Steam Next Fest) The Inquisitor (Nuovo rilascio su Steam, Feb. 8)

(Nuovo rilascio su Steam, Feb. 8) Banishers: Ghosts of New Eden (Nuovo rilascio su Steam, 13/02)

(Nuovo rilascio su Steam, 13/02) Solium Infernum (Nuovo rilascio su Steam, 14/02)

(Nuovo rilascio su Steam, 14/02) Skull and Bones (Nuovo rilascio su Ubisoft, 16/02)

(Nuovo rilascio su Ubisoft, 16/02) The Thaumaturge (Nuovo rilascio su Steam, 20/02)

(Nuovo rilascio su Steam, 20/02) Myth of Empires (Nuovo rilascio su Steam, 21/02)

(Nuovo rilascio su Steam, 21/02) Terminator: Dark Fate - Defiance (Nuovo rilascio su Steam, 21/02)

(Nuovo rilascio su Steam, 21/02) Nightingale (Nuovo rilascio su Steam, 22/02)

(Nuovo rilascio su Steam, 22/02) Garden Life: A Cozy Simulator (Nuovo rilascio su Steam, 22/02)

(Nuovo rilascio su Steam, 22/02) Pacific Drive (Nuovo rilascio su Steam, 22/02)

(Nuovo rilascio su Steam, 22/02) STAR WARS: Dark Forces Remaster (Nuovo rilascio su Steam, 28/02)

(Nuovo rilascio su Steam, 28/02) Welcome to ParadiZe (Nuovo rilascio su Steam, 29/02)

(Nuovo rilascio su Steam, 29/02) Aragami 2 (Xbox, disponibile su Microsoft Store)

(Xbox, disponibile su Microsoft Store) dotAGE (Steam)

(Steam) Fort Solis (Steam)

(Steam) Katamari Damacy REROLL (Steam)

(Steam) Klonoa Phantasy Reverie Series (Steam)

(Steam) PAC-MAN MUSEUM+ (Steam)

(Steam) PAC-MAN WORLD Re-PAC (Steam)

(Steam) Tales of Arise (Steam)

(Steam) Tram Simulator Urban Transit (Steam)

(Steam) The Walking Dead: The Telltale Definitive Series (Steam)

Se ancora non aveste mai provato GeForce Now potete farlo subito visitando il sito ufficiale.

Qui sotto vi lasciamo l'ultimo video che abbiamo realizzato al riguardo, che ben illustra dinamiche e potenzialità del servizio di streaming.