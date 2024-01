Sarà un piacere usare GeForce NOW su Android dopo il nuovo aggiornamento

L'app GeForce NOW per Android ha ricevuto un nuovo aggiornamento che ha l'obiettivo di migliorare la qualità dei contenuti in streaming , andando chiaramente a incrementare la qualità dell'esperienza di gioco.

Arrivano delle belle novità per coloro che giocano a GeForce NOW , il popolare servizio di cloud gaming di casa NVIDIA, su dispositivi Android (ecco i migliori smartphone gaming del momento ). Nelle ultime ore è stato rilasciato un nuovo aggiornamento dell'app.

La novità consiste nell'integrazione del supporto ai contenuti a risoluzione 1440p fino a 120 fps. Questo significa che tutti coloro che sono abbonati a GeForce NOW potranno giocare su Android accedendo a contenuti a risoluzione 2K, anche conosciuta come Quad HD, se si riferisce a display 16:9.

L'aggiornamento è stato annunciato nel più recente GFN Thursday che NVIDIA tiene per aggiornare i servizi e le funzionalità connesse al suo cloud gaming. Per accedere ai contenuti ad alta risoluzione su GeForce NOW per Android sarà necessario essere abbonati al profilo Ultimate, quello più costoso, lo stesso che permette di giocare in 4K su dispositivi Android TV.

Oltre all'aggiornamento della qualità dei contenuti in streaming per l'app Android, arrivano ulteriori novità che riguardano nuovi titoli disponibili su GeForce NOW:

Stargate: Timekeepers (Nuova versione su Steam, 23 gennaio)

Enshrouded (Nuova versione su Steam, 24 gennaio)

Firefighting Simulator – The Squad (Steam)

Metal: Hellsinger (Xbox, disponibile su Microsoft Store)

Road 96: Mile 0 (Xbox, disponibile su Microsoft Store)

Shadow Tactics: Blades of the Shogun (Steam)

Shadow Tactics: Blades of the Shogun – Aiko's Choice (Steam)

Solasta: Crown of the Magister (Steam)

Tails Noir (Xbox, disponibile su Microsoft Store)

Wobbly Life (Steam)

L'aggiornamento descritto sopra per GeForce NOW su Android dovrebbe già essere in fase di distribuzione automatica attraverso il Play Store. Qui sotto trovate il pulsante per controllare se l'avete già ricevuto.

