GeForce Now cambia approccio: il piano gratuito si finanzia con le pubblicità (ma senza toccare il gameplay)

GeForce NOW è il servizio di cloud gaming fornito da NVIDIA che permette di giocare in streaming senza la necessità di possedere un PC particolarmente potente. L'azienda propone ben tre piani di abbonamento per il servizio e sembra che a breve assisteremo a dei ''cambiamenti'' per il livello base, ovvero quello gratuito.

Infatti, come riportato da The Verge, gli utenti GeForce Now non paganti inizieranno a vedere degli annunci pubblicitari a partire dal prossimo 5 marzo. Questo cambiamento approderà esclusivamente sull'abbonamento Free, mentre i piani a pagamento Priority e Ultimate continueranno a non mostrare annunci.