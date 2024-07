Gemini si aggiorna in Italia: approdo nell'app Messaggi, e Gemini Flash è ancora più flash

Sembra proprio che le ultime che stiamo vivendo siano delle giornate molto intense per i vari servizi di intelligenza artificiale. Dopo il lancio del motore di ricerca di ChatGPT, arriva un nuovo aggiornamento per Google Gemini anche in Italia. Google ha infatti appena annunciato, con uno dei suoi consueti post sul blog ufficiale, un nuovo e importante aggiornamento per Gemini, il quale riguarda da vicino anche gli utenti italiani. Andiamo quindi a vedere quali sono tutte le novità introdotte.

Novità per Gemini Flash 1.5, correlati all'interno delle risposte

Il nuovo aggiornamento introdotto da Google per Gemini gioverà in primis per Gemini Flash, il modello leggero, veloce ed economico, progettato per attività ad alta frequenza da parte di Google. Gemini Flash 1.5 diventa quindi più rapido, nello specifico per fornire risposte contestualizzate. Si vedranno quindi dei miglioramenti nella minore latenza necessaria per avere ragionamenti e comprensione delle immagini da parte di Gemini. E tra le novità in arrivo troviamo la possibilità di caricare file da Drive o dal dispositivo in uso, così come la possibilità di analizzare interi file di dati. Il nuovo Gemini Flash 1.5 dovrebbe essere già in fase di distribuzione in tutti i paesi in cui è disponibile, Italia compresa.

Per Gemini arrivano poi i contenuti correlati all'interno delle risposte fornite agli utenti. Come mostra l'animazione che trovate in basso, le risposte di Gemini potranno essere approfondite con contenuti correlati presenti sul web. Questi saranno accessibili tramite il collegamento identificato dalla freccia verso il basso. La novità non riguarda solo Gemini su web ma anche il suo utilizzo per mezzo delle estensioni disponibili per i vari servizi Google, come l'estensione per Gmail. La novità al momento è disponibile soltanto quando si utilizza Gemini in lingua inglese.

Gemini in Google Messaggi presto anche in Italia

Con questo nuovo aggiornamento arriva la possibilità di chattare con Gemini direttamente nell'app Messaggi per un numero più ampio di utenti. Google ha infatti annunciato che la novità arriva per diversi paesi europei, con la possibilità di conversare con il suo chatbot AI in francese, portoghese e spagnolo. Successivamente la novità dovrebbe arrivare anche per gli utenti italiani. Per avviare una conversazione con Gemini all'interno dell'app Messaggi basterà selezionare l'opzione Avvia chat all'interno dell'app e successivamente selezionare Gemini come interlocutore.

