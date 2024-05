Gemini diventa il cuore di Android: tutte le novità in arrivo

Oggi è iniziato l'evento più importante dell'anno per Google, il Google I/O durante il quale l'azienda ci mostra tutte le novità software che caratterizzeranno i suoi prodotti sul mercato. E tra questi ovviamente non può mancare Android .

La rivoluzione non consiste nella possibilità di ottenere risposte dettagliate anche sul procedimento di risoluzione, ma nella possibilità di accedere rapidamente a questo tipo di contenuti, tramite la semplice gesture del Cerchia e cerca.

Si tratta quindi di una feature dedicata agli studenti. Cerchiando un problema, ad esempio matematico , Cerchia e cerca non solo fornirà la risposta esatta ma anche una spiegazione per arrivare al risultato.

La novità di Cerchia e cerca riguarda la possibilità di usare la funzionalità per risolvere problemi didattici .

Tra le novità più importanti tra quelle presentate al Google I/O troviamo le nuove capacità di Cerchia e cerca , la funzionalità per la ricerca rapida e smart lanciata in concomitanza del debutto della serie Galaxy S24 , e poi arrivata anche sui Pixel più recenti.

Gemini a portata di qualsiasi app Android

Questa funzionalità sarà disponibile attraverso un'interfaccia di Gemini che verrà visualizzata in sovrapposizione alle app aperte sul dispositivo.

Se è in esecuzione un video YouTube ad esempio, con Gemini sarà possibile richiedere azioni e contenuti specifici inerenti al video in questione. Lo stesso sarà possibile con i file PDF aperti (a patto di avere Gemini Advanced).

Gemini diventa molto più contestuale su Android. Questo significa che potrete interpellare Gemini in merito a qualsiasi contenuto ci sia sullo schermo, comprese le app aperte .

Gemini Nano per l'accessibilità

Gemini Nano permetterà di potenziare notevolmente tutte le funzionalità di accessibilità su Android, notoriamente disponibili con TalkBack. Sarà quindi possibile ottenere delle descrizioni testuali dei contenuti visualizzati a schermo, come le immagini e video, molto più accurate e dettagliate .

Gemini vi difenderà dalle truffe

La funzionalità sarà operativa solo a livello del dispositivo , e quindi Google non potrà accedervi.

Gemini quindi proteggerà gli utenti Android a improbabili richieste di trasferimento di denaro, così come da potenziali furti di dati sensibili e personali.

E non finisce qui

Google chiude il suo annuncio in merito alle novità di Gemini su Android con la promessa che in futuro arriveranno ulteriori funzionalità. Google cita esplicitamente i Pixel e i dispositivi Samsung come quelli che riceveranno le prossime novità al sapore di intelligenza artificiale.