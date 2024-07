Gemini sta cambiando sotto i vostri occhi e le vostre orecchie

Google sta lavorando duramente sui miglioramenti e sulle funzionalità di Gemini , che sembra plausibile che un giorno sostituirà anche Google Assistant . Si potrebbe pensare che sia presto per dirlo, ma, stando all'ultima novità, non pare un'ipotesi così remota. Infatti, il colosso di Mountain View sta testando una nuova voce per Gemini .

Le differenze con Assistant si assottigliano

Quando Gemini è stato lanciato, aveva a disposizione un'unica voce maschile, che poteva leggere le risposte del chatbot, mentre Assistant può spaziare tra diversi tipi di voce: negli Stati Uniti sono disponibili dieci toni diversi divisi per colore, mentre in Italia solo due (uno maschile e uno femminile).

Adesso invece, come scoperto da 9to5Google, Gemini sta iniziando a rispondere con una voce femminile. Non è chiaro se Google stia rilasciando questa novità in tutto il mondo o se la stia provando solo in alcuni Stati. Sembra confermare la fase di test il fatto che la nuova voce non è stata resa disponibile in maniera uniforme sugli smartphone Android, sulla pagina web e sugli iPhone.

Al momento negli Stati Uniti la voce femminile sembra disponibile solo nell'app per Android, mentre per la pagina web e per gli iPhone è ancora accessibile la voce maschile. In Italia la voce femminile è già arrivata sia sulla pagina web sia sull'app per smartphone Android.

In questa prima fase iniziale di rilascio tra le opzioni non c'è la possibilità di scegliere tra le due voci o di tornare alla voce maschile, però è ipotizzabile che successivamente verrà integrata la facoltà di selezione tra le due, come succede adesso per Assistant.

Seppur adesso sia complicato per Gemini prendere il posto di Assistant, questo processo può rappresentare una delle fasi di passaggio tra i due. Ovviamente, non sarà una voce a cambiare le carte in tavola, ma può rendere la transizione più dolce e indolore.