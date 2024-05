Google cambia il modo in cui usiamo il browser: Gemini arriva su Chrome per tutti

Stiamo parlando della possibilità di utilizzare Gemini direttamente nella barra degli indirizzi di Chrome (la cosiddetta omnibox), una funzione apparsa u n paio di settimane fa in fase di test e ora disponibile per tutti gli utenti con l'ultimo aggiornamento di Chrome.

Qualcuno ha già definito questa novità "il più grande aggiornamento di Chrome negli ultimi 15 anni", e in effetti, per quanto piccolo, si tratta di un cambiamento destinato a cambiare il modo in cui usiamo Chrome.

Cosa fare per poter usare Gemini nella barra degli indirizzi

Per aggiornare il browser della GrandeG, cliccate quindi sull'icona con tre puntini in alto a destra e selezionate in fondo a sinistra Informazioni su Chrome .

Non sappiamo se la novità sia arrivata lato server o a seguito di un aggiornamento di Chrome, ma noi abbiamo dovuto aggiornare il browser per poterla usare, quindi propendiamo per la seconda ipotesi .

Come usare Gemini nella barra degli indirizzi

Adesso per usare Gemini in Chrome dovete cliccare sul campo degli indirizzi in alto e scrivere il seguente comando:

A questo punto si aprirà la schermata del sito di Gemini con la risposta. Se non avete effettuato l'accesso a Google, vi verrà richiesto di farlo per poter usare lo strumento.

Le implicazioni di questa novità

In sé non sembra una grande novità, ma pensate solo alla comodità di usare Gemini direttamente dalla barra degli indirizzi, proprio come usate la ricerca Google.

Vuol dire avvicinarsi a un momento in cui la ricerca sul Web si farà usando un modello IA e non un motore di ricerca convenzionale, proprio come cerca di fare Perplexity.

Microsoft sta provando di fare qualcosa del genere con il tasto Copilot integrato in Edge, ma usare la barra degli indirizzi è più immediato. Resta ancora un aspetto da considerare: la ricerca con Gemini non è perfetta, e per questo Google sta introducendo funzioni come la citazione delle fonti per verificare le informazioni.

Ed è solo l'inizio. Google sta sperimentando, sempre in Chrome, altre funzioni di Gemini. Una di queste riguarda la possibilità di organizzare le schede di argomenti simili. Un'altra è "Help me write" per farsi scrivere dall'IA dei messaggi, per esempio da mandare per una richiesta di assistenza.