Gemini è pronto per Chrome: ecco come usarlo subito

Dopo Microsoft con Copilot in Edge, anche Google vuole integrare il suo chatbot IA nel suo browser: ecco come attivarlo e come funziona

Con Gemini, Google ha seguito in un certo modo l'approccio di Microsoft: implementare il suo chatbot IA in tutta la sua linea di prodotti, dai telefoni a Workspace, e ora anche nel browser (sapete cos'è Gemini?). Come riportato da Chrome Story, ora infatti potete attivare Gemini in Chrome: vediamo come fare e perché è molto più immediato di Copilot in Edge.

Come attivare Gemini in Chrome

Se volete abilitare Gemini in Chrome, dovete in teoria installare Chrome Canary da qui. Serve almeno la versione numero 125.0.6421.0, ma noi anche con la stabile di Chrome (versione 123.0.6312.123) siamo riusciti a usarlo senza problemi. Adesso digitate nel campo in alto questo indirizzo e premete Invio: Chrome://flags Poi nel campo di ricerca in alto scrivete: starter Se avete Chrome Canary, appariranno due flag, Expansion pack for the Site search starter pack e IPH message for the Site search starter pack, mentre se avete Chrome stabile apparirà solo il primo. Cliccate sul menu a tendina di fianco ai due flag e selezionate Enabled, poi cliccate in basso Relaunch per riavviare Chrome. Nei nostri test Gemini funziona bene anche senza installare Chrome Canary, quindi abilitando solo il flag Expansion.

Come funziona Gemini in Chrome

Adesso siete pronti a usare Gemini in Chrome. Tutto quello che dovete fare è cliccare sul campo degli indirizzi in alto e scrivere: @gemini Apparirà come suggerimento Prova Gemini con un'icona azzurra e una stella bianca al centro. Cliccateci sopra o premete la barra spazio, poi potrete scrivere la vostra domanda al chatbot. Premendo Invio si aprirà una nuova finestra con l'interfaccia di Gemini, come se aveste aperto la pagina Web del servizio. È importante notare che dovete aver effettuato l'accesso a Google, altrimenti si aprirà la schermata iniziale di Gemini con il pulsante per accedere. Questo vale anche se state usando una finestra in incognito di Chrome.

Le differenze con Copilot in Edge