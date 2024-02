Gemini non solo su smartphone: in arrivo anche sulle cuffie con Assistant

Questi sono i giorni in cui assistiamo a un cambio epocale per quanto riguarda Google e i suoi servizi per l'intelligenza artificiale. Gemini, il suo nuovo chatbot AI, sta arrivando ufficialmente anche in Italia, e a quanto pare Google ha in mente di espandere il suo supporto.

Finora abbiamo parlato di Gemini come un servizio collegato agli smartphone. Sappiamo che la novità è in arrivo anche in Italia, con l'app che è già scaricabile e utilizzabile nel nostro paese. La notizia delle ultime ore è che Google sta progettando di espandere il supporto a Gemini ad altre tipologie di dispositivi.