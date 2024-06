Gemini diventa più potente anche in Gmail: ecco le nuove opzioni

Nelle ultime ore infatti quelli di Android Authority sono riusciti ad abilitare il pulsante di Gemini integrato in Gmail dopo che Google ha implementato ulteriori aggiornamenti al suo funzionamento. Questo perché già in precedenza era stato scovato tale pulsante Gemini all'interno del codice di Gmail.

Gemini è sempre più presente sui nostri smartphone Android , giusto qualche ora fa è arrivata ufficialmente anche l'app ufficiale per l'Italia . Ora apprendiamo di ulteriori novità a tema Gemini anche per Gmail.

Come potete vedere dagli screenshot in galleria, le nuove opzioni di Gemini in Gmail sono molto interessanti. L'avvio di Gemini in Gmail sarà affidato al pulsante dedicato che troviamo nella barra superiore, accanto ai pulsanti rapidi per contrassegnare un'email come non letta e per eliminarla.

Dopo averlo avviato, Gemini proporrà delle opzioni contestuali al contenuto dell'email in cui si trova. Ci saranno le opzioni rapide, che saranno sempre visualizzate, per elaborare il riassunto dell'email in questione, ricevere suggerimenti sui prossimi passi da effettuare (che presumiamo si riferiscano alle azioni da fare in base al contenuto dell'email), e suggerire una risposta.

Oltre a queste opzioni rapide, troviamo anche delle opzioni per richiedere ulteriori suggerimenti a Gemini. In alto alla sezione Gemini sarà anche possibile accedere alla cronologia della conversazione con l'assistente AI.

Le novità che sono appena trapelate sono state scovate all'interno della versione 2024.05.26.638440827 dell'app Gmail. A questo punto, non abbiamo notizie dell'implementazione pubblica di quanto appena visto. Ci aspettiamo che Google prosegua nel test della funzionalità per poi rilasciarla a breve.