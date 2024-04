L'AI di Gemini arriverà su Gmail per Android: ecco come sintetizzerà le email

In particolare, nella versione dell'app per Android v2024.03.31.621006929, è possibile notare i segnali che suggeriscono l'arrivo di questa funzione. Il pulsante dedicato apparirà appena sotto al titolo dell'email. Probabilmente, se l'utente deciderà di attivare questa funzionalità, si aprirà una finestra pop-up nella parte bassa dello schermo che mostrerà l'email sintetizzata in vari punti. Il funzionamento, quindi, sarebbe simile a quanto accade sulla versione Desktop, con l'unica eccezione della finestra pop-up anziché del pannello laterale.

Inoltre, sempre il tipster AssembleDebug ha notato anche una voce "Gemini" nel menu con i tre punti ubicato sulla barra superiore. Al momento a questa voce non è collegata alcuna funzionalità: difatti, se premuta, appare soltanto un foglio bianco con il logo ed il testo di Gemini.

In tal senso, dunque, occorrerà attendere per scoprire se Google abbia in mente qualche altra sorpresa.

Le nuove funzionalità devono essere attivata manualmente, mentre per la diffusione definitiva bisognerà pazientare, almeno per alcune settimane, sempre se Google non incontrerà qualche ostacolo lungo il suo percorso. In ogni caso, come era ormai assodato da tempo, il colosso di Mountain View ha sempre più intenzione di integrare Gemini nei suoi vari prodotti.