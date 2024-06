Gemini arriva su Gmail per rivoluzionare la posta elettronica (e non solo), ma non per tutti

Google lo aveva anticipato al Google I/O dello scorso mese: Gemini sarebbe stato integrato in tutte le sue app come pannello laterale per aiutare gli utenti a riassumere email, scrivere contenuti e molto altro (sapete come funziona Gemini?). Ora la GrandeG ha finalmente annunciato l'arrivo della novità: vediamo come funziona, ma tenete presente che è riservato agli utenti Workspace o abbonati a Google One AI Premium.

A cosa serve Gemini in Gmail

In Gmail, come nelle altre app Workspace, Gemini sta per arrivare sotto forma di pannello laterale, che può essere richiamato cliccando sul pulsante relativo.

Il chatbot, che sfrutta il modello Gemini 1.5 Pro, non solo fornisce suggerimenti proattivi per aiutare gli utenti a iniziare, ma consente di effettuare una serie di operazioni, come: Riassumere un'email

un'email Suggerire risposte a un'email

risposte a un'email Aiutare a scrivere un'email

un'email Fare domande e trovare informazioni specifiche dalle email nella casella di posta o dai file di Google Drive È inoltre possibile porre domande in forma libera. Ad esempio, si può chiedere a Gemini di cercare nella casella di posta cose come "Quanto ha speso l'azienda per l'ultimo evento di marketing?", o "Quando è la prossima riunione del team?". Lo strumento è disponibile sia da Web che da app mobile Gmail su Android e iOS, dove può essere usato per analizzare le email e vedere una vista riassuntiva con i punti chiave.

Google ha inoltre promesso che ulteriori funzionalità sull'app come Contextual Smart Reply e Gmail Q&A arriveranno presto. Gemini in Gmail è disponibile da oggi per tutti gli utenti Google One AI Premium, oltre che per quelli con l'add-on Gemini Business, Gemini Enterprise, Gemini Education ed Education Premium. La disponibilità potrebbe richiedere 1-3 giorni per i domini a rilascio rapido, mentre per quelli a rilascio programmato potrebbero essere necessari fino a 15 giorni.

Gemini in Documenti, Fogli e altre app Workspace

Non solo Gmail: Google ha annunciato l'arrivo del pannello laterale di Gemini anche sulle altre app Workspace, come Documenti, Fogli, Slides e Drive. Attraverso il pannello laterale, Gemini aiuta gli utenti a riassumere, analizzare e generare contenuti utilizzando le informazioni raccolte da email, documenti e altro, il tutto senza cambiare applicazione o scheda. L'interfaccia aggiornata riassume automaticamente il contenuto su cui si sta lavorando e fornisce suggerimenti contestualmente pertinenti in maniera proattiva, per aiutare gli utenti a iniziare. In Documenti, Gemini aiuta a scrivere e perfezionare i contenuti, riassumere le informazioni, aiutare a fare brainstorming, creare contenuti basati su altri file e altro ancora.

In Slides, Gemini aiuta a generare nuove diapositive, immagini personalizzate, riassumere le presentazioni e altro ancora, mentre in Fogli il pannello laterale Gemini aiuta a tenere traccia e organizzare i dati. È inoltre possibile creare rapidamente tabelle, generare formule e chiedere come eseguire determinate attività. Gemini nel pannello laterale di Drive può riassumere uno o più documenti, ottenere fatti rapidi su un progetto o approfondire un argomento senza doverlo cercare. A differenza di Gmail, Gemini nelle app Workspace è al momento disponibile solo da Web e non da app per dispositivi mobili. Gemini nelle app Wordkspace è disponibile da oggi per tutti gli utenti Google One AI Premium, oltre che per quelli con l'add-on Gemini Business, Gemini Enterprise, Gemini Education ed Education Premium. La disponibilità potrebbe richiedere 1-3 giorni per i domini a rilascio rapido, mentre per quelli a rilascio programmato potrebbero essere necessari fino a 15 giorni.