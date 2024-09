Gemini ora ci aiuta anche a creare Google Forms: ecco come

Gemini riceve l'integrazione per funzionare con Google Forms, con l'obiettivo di aiutare gli utenti nella creazione di sondaggi . Questo dovrebbe portare a consistenti vantaggi per chi usa abitualmente Google Forms.

Google ci ha abituato bene con la sua intelligenza artificiale negli ultimi tempi, visto che la troviamo integrate sempre di più tra le sue app, servizi e dispositivi (ecco i migliori smartphone Android se siete curiosi). Proprio in questo ambito arrivano novità: BigG annuncia l'arrivo di Gemini in Google Forms .

Come Gemini vi aiuterà con Google Forms

Google Gemini è l'intelligenza artificiale che ormai troviamo non solo sugli smartphone Android, come i Pixel di Google, ma anche su i più rilevanti e diffusi servizi di Google. Abbiamo visto Gemini arrivare come supporto per Gmail e Drive, e ora vediamo il servizio arrivare in Google Forms.

Google Forms è la piattaforma di Google che permette di creare e gestire sondaggi di vario tipo, con interessanti possibilità che coinvolgono anche la raccolta delle risposte e la visualizzazione dei dati a esse correlate.

Con Gemini diventa ancora più potente.

L'integrazione di Gemini per Google Forms ha l'obiettivo principale di semplificare e velocizzare la creazione di sondaggi. Come potete vedere dallo screenshot che trovate in basso, condiviso dalla stessa Google al momento dell'annuncio della novità, sarà possibile usare Gemini per creare nuovi sondaggi, anche con sezione strutturate, modificare un sondaggio già esistente o modificarne semplicemente le opzioni di risposta disponibili.

Vediamo quali sono le funzioni di Gemini per Google Forms:

Creazione rapida di moduli per sondaggi semplici, come la decisione su una serata da passare insieme o per la riunione di condominio.

per sondaggi semplici, come la decisione su una serata da passare insieme o per la riunione di condominio. Progettare moduli per la raccolta di dati nel tempo , come quelle relative alle abitudini sportive delle persone.

, come quelle relative alle abitudini sportive delle persone. Progettare moduli per raccogliere feedback rapidi dopo uno specifico evento, come ad esempio una conferenza o un evento aziendale.

dopo uno specifico evento, come ad esempio una conferenza o un evento aziendale. Progettare moduli dedicati a scopi didattici, come quelli per valutare in maniera rapida la preparazione degli studenti in merito a un certo argomento.

Chiaramente, più sarà dettagliato il prompt fornito a Gemini e più accurato sarà il modulo creato in relazione alle proprie esigenze.

Sicuramente l'ennesimo passo avanti di Google per facilitare la vita lavorativa e non dei suoi utenti.

La novità che abbiamo appena visto non è disponibile per tutti. Attualmente è in fase di test in lingua inglese, spagnola e portoghese. E non è disponibile per gli utenti residenti in Italia. Torneremo ad aggiornarvi non appena verrà distribuita anche in Italia.