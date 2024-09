Gemini Live disponibile per tutti gli utenti. Come parlare con l'IA di Google

Gemini Live, la funzione che trasforma Gemini in un vero e proprio interlocutore (come la modalità vocale di ChatGPT), sta per arrivare a tutti gli utenti, non solo per gli abbonati a Gemini Advanced. Google ha infatti iniziato a rilasciare la funzione negli Stati Uniti: vediamo come funziona, ricordandovi il nostro approfondimento su come usare Gemini al posto di Google Assistant.

Cos'è Gemini Live

Lanciato il mese scorso in esclusiva per gli abbonati a Gemini Advanced, Gemini Live rappresenta l'evoluzione di Gemini: un assistente IA che diventa un vero e proprio interlocutore a cui si può chiedere di tutto, da domande complesse a intavolare un confronto per stimolare la realizzazione di nuove idee. Ora lo strumento sta iniziando a essere disponibile per tutti gli utenti, ma attenzione, Gemini Live funziona al momento solo in inglese, anche se Google ha promesso presto l'arrivo di nuove lingue.

Come attivare Gemini Live

Al momento Gemini Live per tutti è in via di distribuzione. Noi non siamo ancora riusciti ad attivarlo sui nostri telefoni, ma questa procedura consente di usarlo anche dall'Italia per chi è abbonato a Gemini Advanced. Quindi al netto di blocchi che non siamo in grado di prevedere dovrebbe funzionare per tutti. Cambiate la lingua di sistema in inglese (Impostazioni > Sistema > Lingue > Inglese (US)). Poi usate una VPN per cambiare il server in Stati Uniti (potete usare NordVPN, avrete il 73% con il nostro link affiliato, una delle migliori VPN o una VPN gratuita come ProtonVPN che consente di cambiare server sugli Stati Uniti). Adesso aprite Gemini (installatelo dal Play Store se non l'avete fatto), selezionate il vostro utente in alto a destra e andate su Impostazioni, poi cliccate su Lingua e toccate la prima voce per cambiare da Italiano a English (United States). Toccate e tenete premuta l'icona dell'app Google, toccate App Info e poi toccate Force Stop. Adesso avviando l'app Gemini avrete il tasto per Gemini Live.

Come usare Gemini Live

Il tasto Gemini Live è un piccolo tasto sulla destra, che vedrete nell'app Gemini o sulla sovrapposizione (a cui potete accedere facendo scorrere il dito in diagonale dall'angolo in basso a sinistra dello schermo verso il centro). Toccandolo si aprirà una schermata introduttiva, poi una pagina con i pulsanti Hold e End in basso. Volendo, potete uscire da questa interfaccia utente per continuare a usare il telefono o bloccare lo schermo, e Gemini Live funzionerà in background: vedrete una notifica in alto e nella schermata di blocco.

Potete parlargli e al termine della conversazione vi verrà mostrata una trascrizione nella sezione cronologia come sempre avviene con il chatbot. Per fermare la conversazione, potete abbassare la tendina delle notifiche e toccare il pulsante End Live mode, o semplicemente dire "stop". Toccando l'icona del vostro account in alto a destra e poi Impostazioni, potete toccare Gemini's voice e scegliere tra dieci nuove voci: Nova: Calma, timbro medio

Calma, timbro medio Ursa: Impegnata, timbro medio

Impegnata, timbro medio Vega: Luminoso, timbro più alto

Luminoso, timbro più alto Pegasus: Impegnato, timbro più profondo

Impegnato, timbro più profondo Orbita: Energica, timbro più profondo

Energica, timbro più profondo Lyra: Brillante, timbro più alto

Brillante, timbro più alto Orione: Brillante, timbro più profondo

Brillante, timbro più profondo Dipper: Impegnato, timbro più profondo

Impegnato, timbro più profondo Eclipse: Energetica, timbro medio

Energetica, timbro medio Capella: accento britannico, timbro più alto Al momento Gemini Live non supporta le estensioni Gemini per accedere a Gmail, YouTube Music e altre app, ma arriveranno in futuro.

