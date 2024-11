Gemini Live ora parla italiano su tutti gli Android: come dialogare con l'assistente IA di Google

Gemini Live in italiano è finalmente disponibile per tutti gli utenti Android.

Dopo l'annuncio di qualche settimana fa è finalmente possibile per tutti avviare un dialogo con l'assistente AI di Google, con il quale è possibile parlare in linguaggio naturale come se fosse un essere umano.

È possibile scegliere tra 10 voci diverse, sia maschili che femminili, alcune delle quali davvero molto credibili.

E cosa possiamo fare con Gemini Live?

Di base è possibile fare quasi le stesse cose che avremmo chiesto a Gemini, o ChatGPT o qualsiasi altro chatbot IA. Informazioni, consigli, brainstorming, scrittura di contenuti e quant'altro. La creazione di immagini ad esempio è esclusa, perché l'interfaccia di Gemini Live non la supporta.

Gemini Live dovrebbe (il condizionale è d'obbligo perché l'esperienza varia facilmente) sostenere conversazioni articolate, potendo anche essere interrotto a metà risposta, nel caso qualcosa non ci tornasse, proprio come faremmo con una vera persona.